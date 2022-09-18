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Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş değişiklik hazırlığı

İspanyol medyasından öyle bir iddia geldi ki futbolseverler şaşırdı. Şampiyonlar Ligi finali yakın zamanda Avrupa kıtasını terk edip ABD'de oynanacak.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 12:17
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Tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi Finali kıta değiştiriyor

Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş değişiklik hazırlığı
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması gündemde.

Son birkaç yıldır ABD'nin Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapma ihtimali konuşulurken İspanyol basınına göre bu durum yakın zamanda gerçekleşebilir.

AS gazetesine göre UEFA, ticari gelirler göze alındığında finalin ABD'de oynanmasına olumlu yaklaşıyor. UEFA'nın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) de bu duruma yeşil ışık yakıyor.

İddiaya göre, önümüzdeki günlerde genel kurulunu İstanbul'da gerçekleştirecek olan Avrupa Kulüpler Birliği bu konu üzerinde duracak.

Şampiyonlar Ligi finalinin ABD'de oynanma ihtimaliyle ilgili herhangi bir tarih şimdilik gündemde değil.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 finali İstanbul'da oynanacak ve dev maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.


 

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