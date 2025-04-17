Tarihte Türk Devletleri ve Bayrakları

Bayrak, bir devleti, bir askerî birliği, resmî veya gayri resmî bir kuruluşu temsil eden alâmet veya kumaş parçasıdır.

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Siyasal bir birlik olan devlet için her şeyden önce devleti kuran bireyler arasında kültürel bir birlik gerekir. Bu birliğe sahip olan ve tarihte ilk kez M.Ö. 7. Yüzyılda ortaya çıkan Türkler, Köğmen Dağları'nın eteklerinde, dili, Ural-Altay dil grubuna ait bir topluluk olarak bilinir.

Türkler tarih boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında çeşitli coğrafi bölgelerde çok sayıda devlet kurmuşlardır. Öncü bir ruha sahip oldukları için kültürlerini göç ettikleri yerlere getirmişler ve bu bölgelerin kültürlerinden de etkilenmişlerdir. Çin kayıtlarına göre, Asya'daki Türk siyasi tarihi Hunlar ile başlamıştır.

Büyük Hun İmparatorluğu

Kuzeyde Sibirya, Güneyde Tibet-Keşmir, Doğuda Pasifik Okyanusu ve Batıda Hazar Denizi sınırında yer alan Mete (Bagatir) tarafından kurulmuştur.

Türkçe tarih yazımında bilinen isimleri ile Büyük Hun İmparatorluğu veya Asya Hun İmparatorluğu, eski Çin kaynaklarına göre MÖ 3. yüzyıl ile MS 1. yüzyılın sonları arasında doğu Avrasya bozkırlarında yaşamış göçebe halklardan oluşan kabileler konfederasyonudur

Batı Hun İmparatorluğu

Panu tarafından kurulan ve günümüzün Orta Asya'sını kapsayan Türk devletidir. Batı Hun İmparatorluğu (Hiung-Nu) Hunları MS 48'den 304'e kadar sürdü. Hükümdar, Shan-Yu unvanına sahipti. Bu eyalet Çin'in egemenliği altındaydı. Batı Hun İmparatorluğu ya da Avrupa Hun İmparatorluğu, 376 yılında başlayan çeşitli akınlarla Avrupa'daki Hun etkisinin artmasının kuruluşuna zemin hazırladığı, 434 ile 469 yılları arasında hüküm süren Hun kavimlerinin birleşmesi ile oluşmuş bir bozkır konfederasyonudur.

Avrupa Hun İmparatorluğu

Büyük Hun İmparatorluğu’nun parçalanması ve geriye kalan devletlerinde yıkılması ile Türk toplulukları Hazar Denizi çevresinde toplanmaya başlar. Bu bölgede 300 yıl yaşamaya devam eden Türk toplulukları etkili bir güç haline geldikten sonra akınlara başlayarak hakimiyet alanını genişletir. Avrupa Hun İmparatorluğu, 352 yılında Kama Tarkan tarafından Hazar ve çevresini kapsayan bölgede kurulmuştur.

Kama Tarkan’ın oğlu Balamir yönetimindeki Hun devleti Ostrogotlar ve Vizigotlar üzerine seferler düzenler. Hunların akınlarından kaçan bu toplulukların Batı’ya ilerlemesi ile Kavimler Göçü başlar. Avrupa Hun Devleti’nin başlattığı Kavimler Göçü, bugünkü Avrupa topluluklarının temelini atması bakımından önemlidir.

Avrupa'da Büyük Göç'e neden olan ve Attila'nın MS 453'te ölümüyle sona eren Hun İmparatorlu Attila'nın dönemidir. Attila’nın ölümünden sonra taht kavgalarına tanıklık eden imparatorluk giderek zayıflar. Birbiri ardına alınan mağlubiyetler Türkleri Doğu’ya çekilmeye mecbur bırakır. Attila’nın oğlu Dengizik’in ölümü ile Avrupa Hun İmparatorluğu 469 yılında son bulur.

Beyaz Hunlar - Ak Hun İmparatorluğu

Kuzey Hindistan, Afganistan ve Türkistan'ın bir bölümünü kapsayan devlettir ve Aksuvar (Aksungur) tarafından kurulmuştur.

Altay Dağları'ndan gelen Beyaz Hunlar (akhunlar) MS 5. yüzyılda Batı Türkistan'ı işgal etmiş ve 7. yüzyılın ikinci yarısında ortadan kaybolmuştur.

Göktürk İmparatorluğu

Orta Asya’daki Türk kavimleri arasında en bilineni Göktürklerdir. Bumin Han tarafından Altay Dağları'nın (Ergenekon) erişilemeyen vadilerinde kurulmuştur. Mavi Türkler, MS 6. yüzyılda hem doğu hem de batı bozkırlarında Volga ve ötesine yayılan geniş bir İmparatorluk kurmuştur. Türk ulusları Göktürklerle yerleşik hayata geçip Orta Asya’daki Türk medeniyeti ve kültürünü temellerini atmışlardır.

Avar İmparatorluğu

Bayar Han tarafından, Volga Nehri, Macaristan ve Besarabya arasındaki alanda kululmuştur. Avarlar, MS 6. yüzyılın sonlarında Macaristan ovasını işgal eden ve hatta Konstantinopolis'i kuşatan güçlü bir krallık kuran göçebe bir Türk halkıdır.

Hazar İmparatorluğu

Batı'ya göç eden ve Kafkas Dağları'ndan Tuna Nehri'ne ve Rusya'nın ortasına kadar uzanan bölgeye yerleşen Göktürklerin Hazar aşireti tarafından kurulmuştur.

Hükümdarı Hakan Yusuf'tur.

Uygur Devleti

En eski Türk devletlerinden biri olan Uygur Devleti Orta Asya ve Kuzey Moğolistan'ı kapsayan yörede Kutluğ Kül Bilge Kağan tarafından 745 te kurulmuş olup Başkenti Karabalgasun

Karahanlı Devleti

Issık ve Balkaş göllerini içeren Trans-Oxus bölgesini kapsayan Saltuk Buğra Han tarafından kurulmuştur. Buhara ve Kaşgar'da 10-12. Yüzyıllarda hüküm süren Karluk Türk kökenli bir aile tarafından kurulan bir imparatorluktur.

Gazneli Devleti

Alptekin tarafından, Trans-Oxus'tan Ganj Nehri'ne, Hazar Denizi kıyılarından Pamir bozkırlarına kadar uzanan alanı kapsayan yörede Gazneli Mahmud (998-1030) tarafından kurulan Gazneliler İmparatorluğu'nun merkezi Afganistan'ın Gazne kentidir.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Doğu'da Balkaş ve İssyk gölleri ile Tarım Derya'yı, Batı'da Ege ve Akdeniz kıyılarını, Kuzeyde Aral Gölü, Hazar Denizi, Kafkas ve Karadeniz'i çevreleyen Selçuk Han tarafından ve Umman Körfezi ile Arabistan'da kurulmuştur.

Harzemşah Devleti

Kudrettin Mehmet (Harzemshah) tarafından İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Afganistan’da kurulmuştur. Harizm Şah, Aral Gölü yakınlarındaki Hiva çevresindeki bölgedir.

Altın Orda (Altınordu) Devleti

Doğu Avrupa, Batı Urallar, Kırım ve Volga'nın kuzeyindeki alanı kapsayan Batur Han tarafından kuruldu. Rusya'daki Moğol Hanlığı olan Altın Orda, 13. yüzyılın ortalarında kuruldu ve 15. yüzyıla kadar sürdü.

Büyük Timur İmparatorluğu

Batıda Balkanlar, Kuzeyde Volga, Güneyde Hint Okyanusu ve Doğuda Orta Asya sınırında Timur Gurgani tarafından kurulmuştur. Babür Şah'ın baba tarafından atası olan ve soyu bir Türk-Moğol boyu olan Barlaslar'a dayanan Timur da Müslümandır ve Türk'tür. Timur, Cengiz Han soyunun devamı olduğunu ısrarla belirtmiş, bu yüzden de kendini emir ve damat unvanlarıyla anmıştır. 35 yıllık hanlığı süresinde çok geniş fetihler yapmıştır.

Babür İmparatorluğu

Babür Şah tarafından Afganistan ve Hindistan'ı kapsayan alanda kurulmuştur. Babür Şah'ın anne tarafından atası olan Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Hanlığı İslamiyet'i kabul etmiş ve Türkleşmiştir.

Osmanlı Devleti

Osman Bey tarafından 1299’da kurulan, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Arabistan, Ürdün, İsrail, Suriye, Irak, Anadolu, Kafkasya, Kırım, Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs'ı kapsamaktadır. 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına değin hüküm süren dünyanın en büyük imparatorluklarından biridir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923’de kurulmuştur.