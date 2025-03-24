Tarık Akan'ın hayat arkadaşıydı! Acun Günay hayatını kaybetti

Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi ve Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

NAZIM HİKMET VAKFI DUYURDU

Nâzım Hikmet Vakfı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

TARIK AKAN'IN EŞİYDİ

Türk sinemasının efsane ismi Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşıydı. Akan'ın vefatının ardından Günay, sanat dünyasından uzaklaşmış ve sessiz bir hayat sürdürmüştü.

ACUN GÜNAY KİMDİR

Acun Günay, sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başladı. 1987 yılında "Yağmur Kaçakları" filminde dansçı olarak yer alırken ünlü oyuncu Tarık Akan ile tanışan Günay, bu tanışıklığın ardından 30 yıl sürecek bir birlikteliğe imza atmıştır. Tarık Akan’ın 2016’daki vefatının ardından derin bir üzüntü yaşayan Acun Günay, "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle acısını dile getirmiştir.