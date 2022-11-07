7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Tarık Akan'ın oğlu olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o ünlü isim Damat Ferit'in oğluymuş

Tarık Akan'ın oğlu olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o ünlü isim Damat Ferit'in oğluymuş

Sanat camiasında kendi gibi oğulları da ünlü olan pek çok ünlü isim var. Bunların bir kısmını neredeyse herkes bilirken bazılarını daha önce duymamışız bile! Bazı çocuklar babalarının mesleğinden giderken bazıları farklı şöhret dallarına yönelmiş durumda. İşte, babası gibi şöhret olan ünlü oğullar!

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:52
Takip Et

Tarık Akan'ın oğlu olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o ünlü isim Damat Ferit'in oğluymuş

Tarık Akan'ın oğlu olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o ünlü isim Damat Ferit'in oğluymuş
+
Aa
-

Geçmişte günümüze akıllara kazınan birçok ünlü isim var. Bunlardan bazıları müziğiyle bazıları oyunculuk yetenekleri ile adından söz ettiriyor. Bu isimlerden bazılarının oğulları da günümüzde babaları kadar meşhur! Fakat baba-oğul olan isimlerin hepsini bilmiyoruz hâliyle. İşte, duyunca baba-oğul olduklarına çok şaşıracağınız ünlü isimler!

EROL EVGİN'İN OĞLU MURAT EVGİN BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Ünlü müzisyen Erol Evgin'in oğlunu aslında birçoğumuz tanıyoruz. Ancak belki bilmeyenler vardır diye listeye kendisiyle başlamak istedik. Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin, babasının izinden gidip müzikle ilgilenen başarılı bir sanatçımız.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN OĞLU İLKER İNANOĞLU DA UZUN ZAMANDIR EKRANLARDA!

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, oyunculuğa küçük yaşta adım atan isimlerden. Üstelik oyunculuğu ile olduğu kadar karizmasıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

TARDU FLORDUN'UN BABASI MACİT FLORDUN'U TANIYOR MUSUNUZ?

Günümüzün meşhur oyuncularından Tardu Flordun'un babası da kendisi gibi oyuncuymuş zamanında. Hatta Yeşilçam'ın ünlü isimleri arasında. "Aaa, o muymuş?" dediğinizi duyar gibiyiz.

CENGİZ KURTOĞLU DA OĞLUNU MÜZİSYEN OLARAK YETİŞTİREN İSİMLERDEN

Arabeskin ünlü seslerinde Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu da kariyerini müzikle devam ettiriyor. Ancak kendisi babası gibi arabeskle değil, pop müzikle ilgileniyor.

TARIK AKAN'IN OĞLUNU EKRANLARDAN TANIYANINIZ İLLA Kİ VARDIR

Yeşilçam'ın en yakışıklı isimlerinden olan Tarık Akan'ın oğlu Barış Zeki Üregül, babasına fazlasıyla benziyor. Üstelik kendisi de babası gibi kariyerine oyunculuk alanında devam ediyor. Kim bilir, belki Barış Zeki Üregül de babası gibi unutulmayan isimlerden biri olur.

JUNIOR NEJAT UYGUR'UN BABASININ BEHZAT UYGUR OLDUĞUNU BİLENLER EL KALDIRSIN

Uygur ailesinde oyunculuk gelenek olmuş. Behzat Uygur'un oğlu da bu geleneğe ayak uyduruyor. Ancak Nejat Uygur; babası gibi tiyatro ile değil, daha çok televizyon ile ilgileniyor. Sosyal medyayı da yoğun kullanan isimlerden biri.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
1
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
3
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
5
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
6
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak
﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak
﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak
﻿Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
﻿Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
﻿Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.