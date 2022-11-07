Tarık Akan'ın oğlu olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o ünlü isim Damat Ferit'in oğluymuş

Geçmişte günümüze akıllara kazınan birçok ünlü isim var. Bunlardan bazıları müziğiyle bazıları oyunculuk yetenekleri ile adından söz ettiriyor. Bu isimlerden bazılarının oğulları da günümüzde babaları kadar meşhur! Fakat baba-oğul olan isimlerin hepsini bilmiyoruz hâliyle. İşte, duyunca baba-oğul olduklarına çok şaşıracağınız ünlü isimler!

EROL EVGİN'İN OĞLU MURAT EVGİN BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Ünlü müzisyen Erol Evgin'in oğlunu aslında birçoğumuz tanıyoruz. Ancak belki bilmeyenler vardır diye listeye kendisiyle başlamak istedik. Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin, babasının izinden gidip müzikle ilgilenen başarılı bir sanatçımız.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN OĞLU İLKER İNANOĞLU DA UZUN ZAMANDIR EKRANLARDA!

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, oyunculuğa küçük yaşta adım atan isimlerden. Üstelik oyunculuğu ile olduğu kadar karizmasıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

TARDU FLORDUN'UN BABASI MACİT FLORDUN'U TANIYOR MUSUNUZ?

Günümüzün meşhur oyuncularından Tardu Flordun'un babası da kendisi gibi oyuncuymuş zamanında. Hatta Yeşilçam'ın ünlü isimleri arasında. "Aaa, o muymuş?" dediğinizi duyar gibiyiz.

CENGİZ KURTOĞLU DA OĞLUNU MÜZİSYEN OLARAK YETİŞTİREN İSİMLERDEN

Arabeskin ünlü seslerinde Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu da kariyerini müzikle devam ettiriyor. Ancak kendisi babası gibi arabeskle değil, pop müzikle ilgileniyor.

TARIK AKAN'IN OĞLUNU EKRANLARDAN TANIYANINIZ İLLA Kİ VARDIR

Yeşilçam'ın en yakışıklı isimlerinden olan Tarık Akan'ın oğlu Barış Zeki Üregül, babasına fazlasıyla benziyor. Üstelik kendisi de babası gibi kariyerine oyunculuk alanında devam ediyor. Kim bilir, belki Barış Zeki Üregül de babası gibi unutulmayan isimlerden biri olur.

JUNIOR NEJAT UYGUR'UN BABASININ BEHZAT UYGUR OLDUĞUNU BİLENLER EL KALDIRSIN

Uygur ailesinde oyunculuk gelenek olmuş. Behzat Uygur'un oğlu da bu geleneğe ayak uyduruyor. Ancak Nejat Uygur; babası gibi tiyatro ile değil, daha çok televizyon ile ilgileniyor. Sosyal medyayı da yoğun kullanan isimlerden biri.