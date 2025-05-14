Tarık Biberovic krizi: Para istediler

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a verdiği röportajda Tarık Biberovic'in FIBA nezdinde henüz Türk statüsüne geçemediğini açıkladı.

Ataman, "Durumu negatif. İdari bir konu. EuroBasket'in başlamasına 2 ay kala sürecin tamamlanması gerekiyor. Haziranın 25'ine kadar süremiz var." açıklamasını yapmıştı.

2001 Zenica doğumlu Tarık, U16 seviyesinde Bosna Hersek forması giydikten sonra A milli tercihini Türkiye'den yana kullanmış, EuroBasket elemelerinde İtalya'ya karşı ilk kez Ay-Yıldızlı formayı 'devşirme' statüsünde giymişti. 2018'den beri Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki kısa forvetin milli formayı 'yerli' olarak giymesi için Bosna Hersek'in izni gerekiyor.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Boşnaklar'ın 2 milyon doların üzerinde para talep ettiği, TBF'nin krizi çözmeye çalıştığı belirtildi.

Oyun kurucu pozisyonundaki sıkıntı nedeniyle Milliler'in EuroBasket'teki devşirmesi Shane Larkin olacak.

MELISSA VARGAS İÇİN 1.5 MİLYON DOLAR ÖDENMİŞTİ

FIBA kurallarına göre milli takımlarda sadece bir devşirmeye izin verildiğinden Tarık'ın yerli statüsünde oynaması için TBF çaba harcıyor. Yakın geçmişte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın devşirmesi Melissa Vargas için Küba'ya 1.5 milyon dolar ödenmişti.