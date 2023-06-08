Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, takımın sağ beki olan Tarık Çamdal ile yolları ayırdı.

"GURUR DUYDUM"
Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada taraftara teşekkür ederek, "Şanlı Göztepe formasını giydiğim ilk günden bu yana yıllardır sizlerden biriymiş gibi savaştım. Sizler de geldiğim ilk günden beri beni bağrına bastınız, her koşulda desteğinizi hissettirdiniz. Sezon başında inişli çıkışlı bir süreci şampiyonlukla taçlandırmak ve Göztepe'yi layık olduğu yere kavuşturmak için elimizden geleni yaptık. Taraftarımız her koşulda yanımızda oldu. Sezon sonunda hedefimize ulaşamamış olsak bile mükemmel bir aile olarak neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Bu ailenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Her koşulda bizlere desteğini sürdüren, bizleri yalnız bırakmayan şanlı Göztepe taraftarına sonsuz teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Sezon başında Göztepe'ye gelen 32 yaşındaki Tarık Çamdal, 26 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giyip 1 asist yaptı. (DHA)

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