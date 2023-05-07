Tarık adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Tarık isminin anlamını araştırıyor. Peki, Tarık ne demek? Tarık isminin anlamı nedir?

TARIK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Tarık ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Sabah yıldızı.

- Ayın çevresindeki ışık.

- Kur’an-ı Kerim’in 86. Suresi’nin adıdır.

TARIK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Tarık ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Tarık adını koymak caizdir.

TARIK İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Tarık adına sahip olanlar özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir.

Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur.

Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.