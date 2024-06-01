Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncu şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı

Bir zamanların gözde mankeni ve oyuncusu, aynı zamanda reyting rekortmeni Çarkıfelek yarışmasının unutulmaz sunucusu Tarık Tarcan, şöhretin doruklarındayken ansızın İstanbul'dan ayrılarak sakin bir yaşama adım attı.

Yıllar sonra, Bozburun ve Antalya arasında huzurlu bir hayat süren Tarcan, 66 yaşında da olsa hâlâ büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Sosyal medyada aktif olan Tarcan, doğal yaşamın tadını çıkarırken, hayranlarıyla da bağını koparmıyor.

Deniz manzaralı evinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarcan, Bozburun'da geçirdiği günleri şu sözlerle anlatıyor:

“Sabahları kalkıp kahvaltımı yapıp ekonomi haberlerine göz atarım. Gün ortasında köy kahvesine uğrar, günde iki defa Türk kahvesi içerim. Denize açıldığım küçük yelkenlim var, onunla vakit geçiririm. Akşamları ise yıldızları izleyerek günü tamamlarım.”

Tarcan, gençlik yıllarında kazandığı şöhreti geride bırakarak doğayla iç içe, medyatik olmayan bir yaşamı tercih etmiş ve bu kararıyla huzuru bulmuş gibi görünüyor.