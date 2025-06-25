Tarikat cenazesi krizi: Sit alanına defnetmek için 4 gündür bekletiyorlar

Sit alanı statüsündeki türbede defin yapılması yasal engellere takılırken, olay kamuoyunda tartışma yarattı.

NAŞ, TÜRBENİN İÇİNDE 4 GÜNDÜR BEKLETİLİYOR

Cerrahi Tarikatı’na mensup müritler, dört gün önce hayatını kaybeden Sadet Kılıç’ın cenazesinin Muhyiddin-i Rumi Türbesi’ne gömülmesi talebiyle Burhaniye’de bekleyişini sürdürüyor. Cenaze, dergah içerisinde klima ve vantilatörlerle muhafaza edilirken, ziyaretçilere açık şekilde tutuluyor. AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in de cenazeyi ziyaret ettiği öğrenildi.

TESCİLLİ ALANA DEFİN BELEDİYE TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Cenazenin türbeye defnedilmesine yönelik talep, Balıkesir Valiliği’nden sözlü onay aldığı iddia edilse de, Burhaniye Belediyesi bu isteği reddetti. Gerekçe olarak türbenin “1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” statüsünde olması gösterildi. Türbenin mülkiyeti de Burhaniye Belediyesi’ne ait bulunuyor. Bu nedenle defin işlemi yasal olarak uygun görülmedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREYE GİRDİ, BELEDİYE PERSONELİ ALANDAN ÇIKARILDI

Ret kararının ardından olay yerine Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit geldi. Türbe çevresine 100’ün üzerinde çevik kuvvet polisi sevk edilirken, bölgede görev yapan belediye personelinin zor kullanılarak alandan çıkarıldığı belirtildi. Türbe çevresinde öğle saatlerinden itibaren gerginlik yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLDEN VALİLİK VE BAKANLIĞA ÇAĞRI

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da türbeye defin kriziyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sarı, Burhaniye Belediyesi’ni destekleyerek, “Bu durumda Balıkesir Valiliğimizi ve İçişleri Bakanlığı’nı hukuka uygun kararlar almaya davet ediyorum. Burhaniye Belediyesi’nin hukuka uygun duruşunu destekliyor; kamuoyunu yanlış yönlendiren, yetki aşımı niteliği taşıyan açıklama ve girişimlerin karşısında olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

KRİZ DEVAM EDİYOR

Cenazenin defin süreciyle ilgili hukuki ve idari gelişmelerin belirsizliği devam ederken, Burhaniye’deki türbe çevresinde güvenlik önlemleri sürdürülüyor. Tarikat mensuplarının ve yetkililerin görüşmeleri ise devam ediyor.