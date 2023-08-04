Tarikat çocukları devlete teslim etti. Tepkiler geri adım attırdı

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki çocukların, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük dini eğitim kampına alındığı ortaya çıkmıştı.
Skandalı, Bakanlık ‘Dernekle temasımız var, denetim yapılıyor’ diye yalanlamıştı. Kampa ilişkilerin görüntülerin resmi hesaplardan sildiğini görülmüştü.
TARİKAT GERİ ADIM ATTI
Gelen tepkilerin ardından tarikat geri adım attı.
soL’da yer alan habere göre, 11 Ağustos’ta tamamlanması planlanan kamp, tepkilerin ardından bugün sonlandırıldı. Kampa alınan çocuklar, kampın bitişi için planlanan tarihten 8 gün önce çocuk evlerine teslim edildi.