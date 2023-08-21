Tarikat lideri 92 yaşındaki Alzheimer hastası kadını dolandırarak tarlalarını aldı

Isparta’da yaşayan 5 kardeş, Alzheimer hastası 92 yaşındaki annelerini kandırarak tarlalarını elinden almakla suçladıkları tarikat lideri hakkında ‘dolandırıcılık’ şikâyetinde bulundu. Dernek başkanının, Isparta’daki bir müridinin de 3 dairesini elinden aldığı öne sürülüyor. Çevresinde ‘Hak Sancağı lideri Semih Efendi’ olarak anılan Semih Çalışkan ise “Parasını verdim aldım” diye konuştu.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, beş çocuk annesi Fatıma Çeşmeci 6 yıl önce vefat etti. Çeşmeci’nin çocukları, anneleri adına kayıtlı olan üç tarlanın satışa çıkarıldığını, emlakçının camına astığı ilanla fark etti. 5 kardeş, 22 dönümden oluşan ve piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan tarlaların nasıl el değiştirdiğini araştırmaya başladı.

TAPULARI İKİ MÜRİDİNDEN DEVRALDI

Tapu kayıtlarına göre Fatıma Çeşmeci 92 yaşındayken, adına kayıtlı tarlaları, bir süredir evlerine gelip giden Hacı Reşat Emir Sultan Derneği (Hak Sancağı) Başkanı Semih Çalışkan’ın iki müridi, Durmuş Turan ile Mehmet Çaylak’a devretti. Halen Isparta’daki bir okulda müdür yardımcısı olan Turan ile emekli öğretmen Çaylak ise, üzerlerindeki tapuları 23 Mart 2016 günü Çalışkan’a devretti.

5 KARDEŞ ŞİKÂYETÇİ OLDU

94 yaşında vefat eden Çeşmeci’nin çocukları, birçok kez evlerine gelip-giden Semih Çalışkan ile temasa geçerek, annelerine ait tarlaların iadesini istedi. Ancak sonuç alınamadı. Kardeşler geçen 25 Temmuz’da karakola giderek Çalışkan’dan şikâyetçi oldu.

‘ANNEMİ KANDIRARAK TARLALARI ALDI’

Ali Çeşmeci (69) emniyet ifadesinde “Tarikat hocası olarak bilinen Semih Çalışkan’dan tarlaları istedim ama vermedi. Ben, annemi dolandıran Çalışkan’dan şikâyetçiyim” dedi. Bir süre, Çalışkan’ın Sakarya’daki dergâhında kalan Ayşeli Küçükkara (79) ise “Semih Çalışkan, annemi kandırarak tarlaları üzerine kaydetmiş. Bize ait olan tarlaları geri vermeyen Çalışkan’dan şikâyetçiyim” dedi.

MÜDÜR YARDIMCISI DA DAVALI

Fatıma Çeşmeci’nin çocukları, savcılık başvuruları yanı sıra annelerine ait tarlaların iadesi için bir de ‘tapu iptal ve tescil’ davası açtı. Isparta Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Semih Çalışkan’ın yanı sıra müritleri Durmuş Turan ve Mehmet Çaylak da davalı olarak yer aldı.

Kimi dairesini kimi otomobilin parasını verdi

Edinilen bilgilere göre Semih Çalışkan, Isparta’da, Fatıma Çeşmeci’nin 3 tarlası dışında müridi Mehmet Çaylak’ın da 3 dairesini aldı. Durmuş Turan ise, otomobilini satıp parasını Çalışkan’a verdi. Çalışkan’ın Sakarya Erenler’de kurduğu dergâha 12 yıl boyunca hizmet ettiğini söyleyen A. G. (62) ise “İyi niyetli bir biçimde destek olduk. Dergâh inşaatı için çevremizden para topladık. Kimi altınını sattı kimi arabasını… Bu kişinin bizleri kandırdığını uzun süre fark edemedik” dedi.

ÇALIŞKAN: PARASINI VERDİM ALDIM

Suçlamaların odağındaki Semih Çalışkan (39) ise “Fatıma Çeşmeci’nin tarlalarını ben almadım. Fatıma Teyze, tarlalarını Durmuş Turan ve Mehmet Çaylak’a devretmiş. Ben de, parasını vererek bu kişilerden aldım. Aynı şekilde Mehmet Çaylak’ın da dairelerini, parasını vererek aldım” diye konuştu. Çalışkan, gayrimenkullerin ödemesini hangi yolla yaptığına ilişkin ise herhangi bir belge paylaşmadı.

Okul müdür yardımcısı Durmuş Turan, vefat eden Fatıma Çeşmeci’den aldığı tarlanın ödemesini elden yaptığı öne sürerken, Mehmet Çaylak’a ise ulaşılamadı. Semih Çalışkan’ın dergâhında uzun yıllar kalan, Mehmet Çaylak’ın eşi Güler Çaylak ise sorulara yanıt vermek istemediğini söyledi.