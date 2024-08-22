Tarikat lideri gömdü annesi öldürdü. Daha 2 yaşındaydı

Avustralya’da, iki yaşındaki kızını plastik bir boruyla döverek öldüren Ellen Rachel Craig isimli kadın, 37 yıl sonra mahkeme önüne çıktı. 1987 yılında gerçekleşen olayda, bir tarikat üyesi olan Craig, kızı Tillie Craig'i öldürdükten sonra tarikat lideri Alexander Wilon tarafından cesedin gömüldüğü iddia edildi.

Olay, 2022 yılında gelen bir ihbar üzerine yeniden gündeme geldi ve Craig tutuklandı. Mahkeme sırasında, söz konusu tarikatta çocuklara yaşlarına bakılmaksızın ev işleri yaptırıldığı ve disiplin amacıyla şiddet uygulandığı ortaya çıktı.

“KORKUNÇ BİR ŞEY YAPTIM, KENDİMİ ASLA AFFETMEYECEĞİM”

Craig, tarikatın 1987 yılında kendisini ihraç etmesinin ardından Yeni Zelanda’ya kaçtı. Mahkemede, “Korkunç bir şey yaptım, kendimi asla affetmeyeceğim” diyen Craig’in pişmanlığı dikkat çekti.

30 YILDAN FAZLA SÜREDE KIZINI ARADI

Kurbanın babası Gerard Stanhope ise kızını 30 yıldan fazla bir süre aradıktan sonra, eski eşinin tutuklanmasıyla birlikte gerçeği öğrendi.