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Tarikat liderleri Adalet ve İçişleri bakanlarını makamlarında ziyaret ettiler; hizmetlerini anlatmışlar

Türkiye’de 1925 yılında çıkarılan devrim yasalarına göre yasaklanan tarikatlar faaliyetlerini fiilen sürdürürken devlet kurumlarına ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. İsmailağa cemaatinden Adem Şener ile Mehmet Talu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamlarında ziyaret etti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:45
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:57
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Tarikat liderleri İçişleri ve Adalet ve bakanlarını makamlarında ziyaret ettiler; hizmetlerini anlatmışlar

Tarikat liderleri Adalet ve İçişleri bakanlarını makamlarında ziyaret ettiler; hizmetlerini anlatmışlar
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Bazı konser ve festivaller, 1925’te çıkarılan 677 sayılı yasa ile yasaklanmasına karşın faaliyetlerini fiilen sürdüren cemaat ve tarikatlarla bağlantılı dinci çevreler tarafından hedefe konuldu.

Arasında; Eskişehir Anadolu Fest, Zonguldak Kozlu Müzik Festivali, Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Kazdağı Ekoloji Festivali, Zeytinli Rock Festivali, MilyonFest Fethiye’nin de yer aldığı çok sayıda festival, kaymakamlık ya da valiliklerce engellendi. İtirazlar ve açılan davalarsa reddedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasakları, “Festival adı altında bir dizi sahtekârın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez.” sözleriyle savundu.

FESTİVAL İPTALLERİNİ “AZGINLIK VE AHLAKSIZ” OLARAK SAVUNMUŞTU, BAKANLARI ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, cemaatçiler ve tarikatçıların kültür-sanat etkinliklerini hedef almaları sürerken iki bakanlığa sürpriz ziyaret yapıldı.

İsmailağa cemaatinin bilinen isimlerinden olan ve Eskişehir Anadolu Fest’in iptal edilmesinin ardından, “Osmanlı’nın ilk kuruluş merkezlerinden olan Eskişehir’in o topraklarında, manevi değerlerimizin malum azgınlıklarla ve ahlaksızlıklarla yok sayılmasına izin vermeyen valimiz Erol Ayyıldız’a Allah için teşekkürlerimi sunar, kendisinin destekçisi ve duacısı olduğumu bildiririm.” mesajı paylaşan Adem Şener ile Mehmet Talu, önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ardından Soylu’yu makamlarında ziyaret etti.

HAYIR DUASINDA BULUNMUŞLAR!

Ziyaretler, Şener’in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bozdağ ziyareti 17 Ağustos’ta, Soylu ziyareti ise 24 Ağustos’ta duyuruldu. Ziyarete ilişkin paylaşımlarda “Sayın hocamız hizmetleri hakkında bilgiler vererek vatanımıza ve milletimize hayır duaları etti.” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de 27 Nisan’da Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “sivil toplum kuruluşları” için verilen iftarda bulunan Şener, katılımın “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi” olarak yapıldığını duyurdu.

İsmailağa cemaatinin ölen eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için yaptığı paylaşımlarda “sultanımız” şeklinde bahseden Şener’in, bir süre İsmailağa cemaatinin Sakarya Vekili olarak görev yaparken 2014’te görevden alındığı basına yansıdı.

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Abbas
29.08.2022 10:49
Bekir bey ciddi olabilir, SS inanmıyor bunu menfaat amaçlı yaptığı kanaatindeyim  
 
Türkiye
29.08.2022 10:41
şu fotolar bile bu bakan görünümlü cemaat uşaklarının vatana ihanetten yargılanmaları için yeterlidir  
 
Ayıp
29.08.2022 10:38
Keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin soyundan gelen bunlardan memlekete ne hayır gelir?  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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