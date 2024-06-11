Tarikat ve yandaşlara kıyağı gizlemek için yetki aldı

Güngören Belediyesi’nin mayıs ayında gerçekleşen meclis toplantısında tartışmalı bir karar çıktı. Karar ile belediyenin AKP’li başkanı Bünyamin Demir’e tarikat ve yandaş vakıflarla protokol imzalaması için sınırsız yetki verildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, verilen yetki ile imzalanan protokoller meclis üyeleri ile paylaşılmayacak. Böylece belediyenin hangi vakıf ya da tarikat ile protokol imzaladığı gizli kalacak.

Tartışmalara neden olan karar, CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen kabul edildi.

SINIRSIZ YETKİ ALDI

CHP Meclis Grubu adına konuşan Meclis Üyesi İlhan Çetin Keleş ise yaptığı konuşmada şöyle tepki gösterdi:

CHP’li Meclis Üyesi İlhan Çetin Keleş, dernek adı altındaki bazı yapıların laik ve bilimsel eğitimi tehdit edebileceği endişesi taşıdıklarını belirtti. Keleş, CHP Meclis Grubu adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yakın geçmiş zamanda kamu yararına hizmet verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren ve ne yazık ki doğrudan veya dolaylı kamu kaynaklarıyla da desteklenmiş olan çeşitli dernek, STK, ticari kuruluş vb. örgütlenmelerden oluşan ‘cemaat yapılanması’nın darbe girişimi ve kamu güvenliğimizi üst düzeyde tehditlerinin yarattığı acı deneyim, hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Bununla beraber dernek ve benzeri statüde kurulmuş bazı yapılanmaların dini değerleri kullanarak laik ve bilimsel eğitim sistemini tehdit edebileceği endişelerini de taşımaktayız.”