Sözcü'de yer alan habere göre, Kayseri’de Süleymancılar tarikatına bağlı olduğu ileri sürülen Özel Mustafa Setenci Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Tarikata ait olduğu belirtilen yurtta kalan ve 15 yasında olduğu söylenen öğrencinin önce soğuk hava deposuna kapatıldığı, ardından aralarında yetişkinlerin de bulunduğu bir grup tarafından dövüldüğü belirtildi.

SOĞUK HAVA DEPOSUNA KAPATIP DÖVDÜLER

Olaya ilişkin görüntülerde, kapatıldığı soğuk hava deposundan çıkarılan çocuğun bir grup yurt görevlisi tarafından boğazı sıkıldığı, tokat atıldığı ve yere itilip küfürlere maruz kaldığı görülüyor.

AKRABALARINA TEHDİT

İddiaya göre, şiddeti uygulayanlar görevliler o anlara ilişkin görüntüleri çocuğun aynı yurtta kalan yakınlarına da göndererek, “Sizi de böyle yaparız” diyerek tehdit etti.

DAVACI OLDULAR

Oğlunun şiddete uğradığını belirterek hukuk mücadelesi başlatan baba Nasır Ö. Kayseri Adliyesi’nde görülen duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çocuğunun olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten baba Nasır Ö., olayın geçen sene Kurban Bayramı’nda yaşandığını ifade etti.

Nasır Ö., çekilen videonun tehdit amacıyla arkadaşlarına gönderilmesinin ardından haberdar olduğunu belirterek, “Çocuğumu tehdit edip, darp etmişler ve soğuk hava deposuna hapsetmişler. 16 dakika soğuk hava deposunda soğuk ve karanlıkta bırakılmış. Ben davacıyım. Davamın sonuna kadar takipçisi olacağım. Peşlerini asla bırakmayacağım” dedi.

VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Tarikata ait olduğu belirtilen yurt yetkililerinin kendisine davadan vazgeçmesini isteyerek, “Arkadaş arasında oluyor böyle, normal görmemiz lazım. Aramızda halledelim, kapatalım konuyu. Gel istersen çocukları da sana vereyim. Aranızda konuşun anlaşın” dediklerini belirten baba Nasır Ö., konuyu hukuk yoluyla çözmek için mahkemeye başvurduğunu sözlerine ekledi.