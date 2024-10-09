Tarikatçılar Halk TV ekibini rehin aldı. Zorla otomobile bindiler

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kaçak olarak kullanılan Kuran kursu binasına giden Halk TV ekibi binayı görüntülemek istedi. Kaçak kuran kursunun yöneticileri duruma tepki gösterdi.

Halk TV ekibine müdahale eden tarikatçılar, basın aracına zorla binerek ekibin çektiği görüntüleri sildirmeye çalıştı.

ARACA ZORLA BİNİP HALK TV EKİBİNİ ALIKOYDULAR

Muhabir Yağmur Beril Varol, kameraman Şahin Karaşahin ve ulaştırma görevlisi Erkan Aydın’a müdahale eden kaçak Kuran kursu yöneticileri, “Neden çekiyorsunuz hakkınız var mı buna?” sözlerini sarf ederek Halk TV ekibini engellemeye çalıştı. Söz konusu yapının İsmailağa cemaatine ait olduğu tespit edilirken tarikat üyesi 3 şahıs, konuyu belediyenin ve mahkemenin hallettiğini belirterek, "Siz basınsanız ne işiniz var burada?" ifadesiyle Halk TV ekibine sert sözler sarf etti.

Muhabir Yağmur Beril Varol, tarikat yetkililerine tepki gösterirken 2 yönetici, basın aracından uzaklaşmaları hakkında yapılan bütün uyarılara rağmen otomobilin içine binerek gazetecileri adeta alıkoydu ve görüntülerini kaydetti.

Şahıslardan bir tanesi muhabir Yağmur Beril Varol’a, “Siz bizi tahrik ediyorsunuz. Habercilik yapayım derken, gündeme oturayım derken milleti birbirine düşürüyorsunuz.” Sözlerini sarf ederken, Varol, şahıslara, kendilerinden şikayetçi olacaklarını söyledi.