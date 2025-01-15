Tarikatın lüks tatil sitesi yerle bir edildi. Menzil'e şafak baskını. Zabıtalar tırmanarak içeri girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde bulunan Menzil tarikatına ait tatil köyündeki 34 villa ve sosyal tesisi yıkmak için ekipler harekete geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınan yıkım esnasında ekipler duvarlara tırmanarak içeri girdi. Tüm villalar ve sosyal tesis 3 saatte yerle bir edildi.

Karasu İlçesi'nde bulunan Menzil tarikatına ait tatil köyündeki tüm villa ve sosyal tesis bu sabah şafak vakti yıkıldı. Sitenin Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, tatil köyünün kaçak ve kıyı kenar çizgisi içerisinde yer alması nedeniyle yıkıldığını ifade etti.

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Karasu ilçesinde Denizköy sahil kesiminde kaçak olarak inşa edilen tek katlı 34 villa, 1 sosyal tesis ve avluların bulunduğu tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

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Kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00’te bölgeye gitti.
Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi. İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı. Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı.

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