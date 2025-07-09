Tarım arazisinden ormana! Yangın kontrol altına alınamıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kastamonu Taşköprü’de balya makinesinden çıkan yangın tarladan ormana sıçradı! İtfaiye ve orman ekipleri, helikopter desteğiyle yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman ekipleri yangına helikopter desteğiyle müdahale ediyor.

Olay, Taşköprü ilçesi Örhenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya makinesinde çıkan yangın tarlaya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hanönü Belediyesi Ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi. Yangın helikopterinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürerken, yangın ormanlık alana da sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

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