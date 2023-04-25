Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin ABD’li tohum firması Pioneer'e ait tohumların hibe olarak dağıtıldığı programa katılması büyük tepki topladı.

Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz'

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ABD’nin küresel tohum firması Pioneer'e ait tohumların hibe olarak dağıtıldığı programa katıldı. Çiftçiye yabancı sermayeli tohumların dağıtılması tohumculuk sektöründe yaşanan acı çelişkiyi ortaya koydu.

YABANCI HAKİMİYETİNİ KIRMAK İÇİN TARIM BAKANLIĞI PROJE BAŞLATMIŞTI
Sanayi bitkilerinden olan ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve pamuk tohumunda Türkiye pazarı küresel tohum firmalarının tekelinde bulunurken, Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle ayçiçeği tohumunda yabancı tohum firmalarının hakimiyetini kırmak için önemli bir proje başlatmıştı. Proje kapsamında yerli tohum firmalarının ürettiği ayçiçek tohumlarının ekilişini artırmak için çiftçiye farklı teşvikler veriliyor.

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PROJE BAKAN ELİYLE SABOTE EDİLDİ
Bakanlık yerli ayçiçek tohumlarının ekilişini teşvik etmek için böylesine önemli bir proje başlattığı dönemde ABD’nin küresel tohum firması olan Pioneer’e ait ayçiçek tohumlarının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin katıldığı bir programla çiftçiye hibe olarak dağıtımı yapılarak, Bakan eliyle yabancı tohum firmasının reklamının yapılması “yerli ve milli üretim” açısından yaşanan acı çelişkiyi gözler önüne serdi.

BU KAFAYLA YERLİ VE MİLLİLİK NASIL OLACAK?
Bakan Kirişçi’nin yerli üretim ayçiçeği tohumlarının dağıtım törenlerine katılarak, çiftçiyi teşvik etmesi gerekirken, küresel tohum firması ile yan yana fotoğraf çektirmesi, “Bu politikalarla tohumda yerli ve milli üretim nasıl gelişecek?” tepkisine neden oldu.

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DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BİR TARIM BAKANI BÖYLE BİR FOTOĞRAF ÇEKTİREMEZ
Tohumculuk gibi stratejik bir sektörde her ülke kendi üretimlerine ait markaları ön plana çıkarırken, Türkiye’de bu hassasiyetin bile dikkate alınmayarak, Tarım Bakanı Kirişçi’nin yabancı tohum firması Pioneer’e ait tohum paketleri ile fotoğraf çektirerek, basına servis edilmesi “yerli ve milli üretim” açısından tam bir skandal olarak değerlendiriliyor.

KİRİŞÇİ KENDİ ELİYLE ÇİFTÇİYE DAĞITTI
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, geçtiğimiz gün Çanakkale’de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelmişti. Kirişçi, program kapsamında çiftçiye Bakanlık destekli dağıtılan Pioneer marka ayçiçek tohumlarının dağıtımını yaptı. ABD’li dev tohum firması Pinoeer tohum paketlerinin bizzat Tarım Bakanı Kirişçi’nin eliyle çiftçiye dağıtılması, bu markaya geçilen büyük reklam kıyağını gözler önüne sererken, Bakanlığın yerli ayçiçek tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması için başlatılan projenin de Bakan eliyle nasıl sabote edildiğini ortaya koydu.

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