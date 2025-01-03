Tarım Bakanı Yumaklı'dan istilacı balık için mücadele açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, istilacı olduğu bilinen balon balığı ile mücadeleye ilişkin olarak, "Daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 TL’den 25 TL’ye, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 TL’den 10 TL’ye çıkarmıştık. Sucul biyoçeşitliliğimizin ve su ürünleri kaynaklarımızın korunması amacıyla istilacı türlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının, Ege ve Marmara'dan sonra yayılım alanlarını genişletip Karadeniz’e kadar ulaşmalarının öngörüldüğünü bildirerek, Bakanlığın balon balığı avcılığının teşviki için 2020 yılında bir pilot çalışma başlattığını hatırlattı. Yumaklı, pilot çalışmanın başarılı olması, toplum ve balıkçılar nezdinde ilgi uyandırması ve desteklemenin devamı için duyulan gereklilik üzerine Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan “Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliğini” uyguladıklarına dikkati çekti.

"AV BASKISININ DEVAM ETMESİ İÇİN DOĞRUDAN DESTEKLEMEDE BULUNACAK"

İstilacı olan bu balığın stoka katılım oranını düşürmek ve üzerindeki av baskısının devam etmesi için 2025-2026 yıllarında da balon balığı avlayan balıkçılara, kuyruk adedi başına doğrudan desteklemede bulunacaklarını vurgulayan Yumaklı, "Daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 TL’den 25 TL’ye, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 TL’den 10 TL’ye çıkarmıştık" ifadesini kullandı.

"EKOSİSTEME GİRİŞLERİ ENGELLENDİ"

Yumaklı, desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 373 bin 494 adet balon balığının yakalandığını ifade ederek avlanan balon balıkları sayesinde yaklaşık 28 milyon 12 bin 50 adet yeni bireyin ekosisteme girişinin engellendiğinin altını çizdi. 2024 yılında 14 milyon 214 bin yeni bireyin ekosisteme girişinin engellendiği bilgisini veren Yumaklı, Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliği ile ayrıca balon balıklarının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde düzenlemeler yapıldığını anımsattı. Böylece hem sucul biyoçeşitliliğin korunmasını hem de balıkçıların desteklenmesini sağladıklarını belirten Yumaklı, “Sucul biyoçeşitliliğimizin ve su ürünleri kaynaklarımızın korunması amacıyla istilacı türlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” değerlendirmesini yaptı. Tarım Bakanlığının 2020 yılında başlattığı istilacı bir tür olan balon balığı avcılığı desteklemeleri kapsamında 373 bin 494 balon balığının avlanmasını sağladı. Böylelikle 28 milyon 12 bin 50 balon balığının ekosisteme girişini engelledi.

2020 yılında başlatılan ve 2021-2024 yılları arasında devam eden balon balığı avcılığı desteklemesiyle ilk kez aynı anda hem sucul biyoçeşitliliğin korunması hem balıkçıların desteklenmesi sağlanıyor. Destekleme ile yabancı istilacı bir tür olan balon balığı üzerinde av baskısı oluşturulup stoka katılım oranı azaltılarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir/rasyonel kullanımı ve balon balığının balıkçıların av araçlarına verdiği zararın azaltılması amaçlanıyor.