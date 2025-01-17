Tarım Bakanlığı bir bir ifşa etti… Bu sefer listeye Türk mutfağının vazgeçilmezi de girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yeni firmalar ifşa edildi. Bakanlığın yayınladığı listede Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği mantıda yer aldı. Mantının içerisinde kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

Vatandaş sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişi listesini yayımlamaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında, mandıradan, kasabına, kebapçısına, paketli gıdaya kadar gıda ürünlerinde vatandaşın sağlığını riske düşüren markaları Bakanlık kamuoyuna duyuruyor. Yeni yayımlanan duyuruda zeytinyağında ve kırmızı ette taklit ve tağşiş karıştığı görüldü.

BEYAN EDİLMİŞTİ AMA İÇİNDEN ÇIKMADI

İstanbul Esenyurt'ta Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen toz takviye edici gıdadan beyan edilen ürün olmadığı belirlendi. 16 zeytinyağı markasından tohum yağları tespit edilirken, bir ayçiçek yağı markasından ayçiçek yağından başka tohum yağlarının karıştırıldığı olduğu belirlendi.

MANTICIDA SAKATAT ÇIKTI

Bazı kebap firmalarında, etli ekmek, köfte, adana kebap harcı, dana-kuzu karışık köfte ve kıymalı köy böreği olarak satılan ürünlerden sakatat (kalp) olduğu görüldü. İstanbul Kağıthane'de Elle Mantı Börek-Ayşe Küçük isimli işletmenin kayseri mantısı isimli ürününde ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) olduğu ortaya çıktı.

ANTEP FISTIĞINDA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ

Baharat ürünleri de listeye adını yine yazdırdı. Gaziantep'te üretilen Nurkaya Gıda markalı toz biberde ve Antalya'da üretilen Bens Pastacılık Ürünlerine ait kekikte yabancı madde çıktı.

Dubai çikolatasında meşhur olan antep fıstık ezmesi ise listeye girmesi dikkat çekti. Gaziantep Şahinbey ilçesinde Şenci- Ezme Mesut Şenci tarafından üretilen antep fıstığı ezmesinden gıda boyası tespit edildi.