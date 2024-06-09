Tarım Bakanlığı çiftçiden kestiğini betona yatırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılı mali tabloları, üretim maliyetlerinin altında belirlenen hububat fiyatları nedeniyle tepki çeken bakanlığın mali harcamalarının boyutunu ortaya koydu. Bakanlığın kira ve müteahhitlik giderleri 2023 yılında zirve yaparken, bu durum çiftçiye yeterli destek verilmediği eleştirilerine yol açtı.

KİRA GİDERLERİNDE REKOR ARTIŞ

Bakanlığın mali verilerine göre, kira harcamaları 2021 yılında 40 milyon 194 bin TL iken, 2022 yılında bu rakam 62 milyon 541 bin TL'ye yükseldi. 2023 yılında ise kira ödemelerinde büyük bir artış yaşanarak toplam 131 milyon 858 bin TL ödendi.

En çarpıcı artış müteahhitlik giderlerinde görüldü. 2021 yılında 2 milyon 89 bin TL olan müteahhitlik giderleri, 2022 yılında 2 milyon 860 bin TL'ye çıktı. Ancak 2023 yılında bu rakam adeta patlayarak 143 milyon 992 bin TL'ye ulaştı. Bakanlığın 2023 yılında kira ve müteahhitlik giderleri için harcadığı toplam para 383 milyon 537 bin 202 TL olarak kaydedildi.

Yıllara Göre Kira ve Müteahhitlik Giderleri

Kira:

2021: 40 milyon 194 bin TL

2022: 62 milyon 541 bin TL

2023: 131 milyon 858 bin TL

Müteahhitlik:

2021: 2 milyon 89 bin TL

2022: 2 milyon 860 bin TL

2023: 143 milyon 992 bin TL

Bakanlığın buğday için ton başına 10 bin TL, ekmeklik buğday için ton başına 9 bin 250 TL ve arpa için ton başına 7 bin 250 TL olarak belirlediği hububat alım fiyatları çiftçiler arasında büyük tepkiyle karşılandı. Uzmanlar, bu fiyatların çiftçiyi topraktan uzaklaştıracağını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından ciddi endişelere yol açacağını belirtiyor.