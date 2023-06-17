Tarım Bakanlığı’nda 'kırsal alan'da yaşamayı taahhüt eden gençlere hibe: 300 milyon TL dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gençleri kırsal alanda yaşamaya teşvik etmek için 300 milyon TL hibe destekli "Uzman Eller Projesi" adlı bir proje başlattı.

Proje hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden; tarım, orman, gıda ve su ürünleri alanlarında lise ve üniversite mezunu gençlerimize toplam 300 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun. Genç girişimcilerimizin yanındayız. Bu yüzyılı, üretimin ve üreticimizin yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı.