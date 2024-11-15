Tarım Bakanlığı'ndan gıda ifşasına ilişkin geri adım! Listeler halinde yayınlamayacağız

Türkiye'de tağşiş ve taklit gıdaya yönelik denetimler sürerken, yönetmeliğe uymayan firmaların isimleri listeler halinde açıklanıyor.

Bu listelerde firmaların isimlerinin yanı sıra yaptıkları usulsüzlere de yer veriliyor. Bununla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni bir modeli hayata geçireceklerini ve bu firmaları artık listeler halinde yayınlamayacaklarını söyledi.

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"LİSTELER HALİNDE YAYIMLAMAYACAĞIZ"

Bir televizyon programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, halk tarafından sıkı bir şekilde takip edilen tağşiş ve sahte ürünleri içeren ifşa listelerle ilgili konuştu.

Yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyleyen Yumaklı, "Yeni bir model oluşturuyoruz artık listeler halinde yayımlamayacağız. Denetim, analiz, tespit ve eğer uygunsuzluk varsa idare yaptırımların yapılmasının yanı sıra vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendireceğiz" bilgisini verdi.

Üreticilerin vatandaşlara taahhüt ettikleri gıdayı belirtilen şekilde iletme yükümlülüğünü bir kez daha hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bize neden sadece ifşa ediyorsunuz gereğini de yapsanıza deniliyor biz zaten gereği yapıldığı için ifşa ediyoruz" dedi. Vatandaşlardan alınan geri dönüşlerin çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, denetimlerin süreceğini dile getirdi.