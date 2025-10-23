Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Gübretaş'ta devam eden grev, 3,5 ayı aşarak 113. gününe ulaştı. Fabrika üretiminin durmasıyla gübre arzı aksadı, sektör özel firmaların hakimiyetine girdi. İşveren tarafı uzlaşma için harekete geçmezken, ana şirket Tarım Kredi Holding'de ise yönetimsel düzenlemeler göze çarpıyor.

HUZU HAKKI ÖDEMELERİNDE YÜZDE 60 ARTIŞ

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Holding'in yönetim kadrosu, ağırlıklı olarak AKP kökenli isimlerden oluşuyor. İşçilerin zam taleplerine "bütçe yetersizliği" gerekçesiyle yanıt veren holding, bu yöneticilerin "Huzur hakkı" ödemelerine yüzde 60 artış yaptı. 2024'te 25 bin TL olan aylık huzur hakkı, 2025'te 40 bin TL'ye yükseltildi. Asgari ücretin yaklaşık 2 katı ücret almaları ise dikkat çekti. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri kendi işleri dışında bu ödemenin yanı sıra yurtdışı seyahatlerde günlük 200 Euro harcırah alıyor.

AKP KOLTUKLARI

Tarım Kredi Holding'in yönetiminde ve bağlı şirketlerinde AKP bağlantılı kişiler yer alıyor. Örneğin, holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, AKP Konya Milletvekili aday adayıydı. Holding'e bağlı Et Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sakar, AKP'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanvekili Hasan Fehmi Kinay, eski AKP Kütahya Milletvekili; Bereket Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Rüveyda Ozan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı; TARKİM Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Erten ise eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili adayıydı.

İŞÇİYE ZAM YOK, PİYASAYI VURDU

Gübretaş'ta 240 sendikalı işçinin başlattığı eylem, Ocak 2025'te başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine 3 Temmuz'da fiili hale geldi. Sendika yüzde 95 zam talep ederken, işveren yüzde 30 teklifinde ısrar etti. Üretim duruşu, Tarım Kredi'nin gübre ihtiyacını etkilemiş, Mehmet Cengiz'in Eti Gübresi gibi firmalardan 10 bin ton alım yapılmıştı. Bu süreçte piyasa fiyatları yüzde 40 yükseldi.