Tarım, gıda ve içecek sektöründe şeker zirvede! İlk 6 ayda 1 milyar 629 milyon dolar

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 13,42 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dış Ticaret Verileri'ni temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artışla 13,42 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 21,91 yükselişle 12 milyar dolar oldu.

Sektör söz konusu dönemde 1,42 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri ise yüzde 7,24 artışla ton başına 1347 dolar oldu.

Haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,77 artışla 1,88 milyar dolara yükseldi.

EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT GERÇEKLEŞTİREN SEKTÖRLER

Ocak-haziran döneminde en fazla ihracat 1 milyar 629 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektöründe yapılırken, bunu 1 milyar 240 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 1 milyar 139 milyon dolarla bitkisel yağlar, 1 milyar 136 milyon dolarla yaş meyve ve 932 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri sektörü izledi.

İthalatta başı, 3 milyar 92 milyon dolarla hayvan yemi çekerken, bunu 2 milyar 42 milyon dolarla bitkisel yağ, 1 milyar 424 milyon dolarla kakao ve çikolata, 745 milyon dolarla canlı hayvan ticareti ve 641 milyon dolarla un sektörü takip etti.

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER

İlk 6 ayda en çok ihraç edilen ürün fındık içi oldu. Fındık içi ihracatı 662,6 milyon doları aştı. Bunu 551,5 milyon dolarla ayçiçeği yağı rafine ihracatı, 428 milyon dolarla buğday unu izledi. Fındık içi ihracatı yüzde 2,31 ve buğday unu ihracatı yüzde 36,61 azalırken, ayçiçeği yağı rafine ihracatı yüzde 25,32 artış kaydetti.

En çok ithalatı yapılan ürünler ise yaklaşık 1 milyar 36 milyon dolarla soya fasulyesi, 873,7 milyon dolarla kakao ve 793 milyon dolarla mısır dane oldu.

EN YÜKSEK İHRACAT IRAK, ALMANYA VE ABD'YE YAPILDI

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 544,8 milyon dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 990,5 milyon dolarla Almanya, 905,3 milyon dolarla ABD izledi. ABD'ye yapılan dış satım yüzde 12,23 artarken, Irak'a ihracat yüzde 8,1 ve Almanya'ya ihracat yüzde 3,53 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke 1 milyar 434,9 milyon dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 343,2 milyon dolarla Brezilya ve 1 milyar 212,9 milyon dolarla Ukrayna takip etti.