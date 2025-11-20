Tarım ve Orman Bakanlığı, Gürcistan'a ihraç edilmek üzere Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda getirilen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit etti. Bakanlık yetkilileri el konulan mandalinaların imha edildiğini duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gıda kontrol görevlilerimiz tarafından yapılan denetimlerde Mersin’den Gürcistan’a ihraç edilmek istenen mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edilmiş, ürünler imha edilmiştir. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz” denildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Söz konusu ürünlerin sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldığı da bildirildi.