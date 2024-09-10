Tarım işçilerini taşıyan araç ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Kaynak: İHA
Tarım işçilerini taşıyan araç ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 civarında Durumtay Mahallesi Setboyu mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan H.A. (46) yönetimindeki 16 ADB 323 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen M.D. (27) idaresindeki 06 CRT 887 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.D. ve ticari araçtaki 7 tarım işçisi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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