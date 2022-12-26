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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:25
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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi
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Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 06.00 sıralarında Yeşilköy ile Yeniyurt Mahalleleri arasında meydana geldi. tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ACH 560 plakalı midibüs kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan 14 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre ilçelerde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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