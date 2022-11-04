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Tarım Kredi Aynes Gıda'yı bugün itibarıyla devraldı

Tarım Kredi ihale süreci tamamlanan Aynes Gıda'yı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan devraldı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:49
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Tarım Kredi Aynes Gıda'yı bugün itibariyle devraldı. Tarım Kredi TMSF'ye Aynes Gıda için 926 milyon 89 bin TL ödeyecek

Tarım Kredi Aynes Gıda'yı bugün itibarıyla devraldı
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Tarım Kredi Merkez Birliğinden yapılan açıklamada " tarladan sofraya üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında yer alan Tarım Kredi, uçtan uca üretim planı doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor" denildi

Tarım Kredi Kooperatiflerinden yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Hasat döneminden nihai ürün haline gelene kadar tarımsal üretimin tüm sürecini takip eden Tarım Kredi, çiftçiden aldığı güçle büyümesini sürdürürken, kuruluş bu kapsamda ihale süreci tamamlanan Aynes Gıda'yı, TMSF'den devraldı.

Tarım Kredi Grubu, el emeği ürünleri nihai ürüne dönüştüren Tarım Kredi Birlik ve bu ürünleri tüketiciyle buluşturan Kooperatif Market markasına, son olarak Tarım Kredi Süt'ü de ekleyerek gücüne güç kattı.

Tarım Kredi Süt, yapacağı yeni yatırımlarla süt, süt ürünleri ve yem alanında Türkiye ve yurt dışındaki pazarlarda gelişimini sürdürecek. Ülke genelinde teşkilatlanmış 1615 kooperatif ve yaklaşık 800 bin ortağı ile Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi Grubu, hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için mevcuttaki pazar payını genişletecek.

Aynes, Tarım Kredi Grubu altında geleneğe bağlı ancak yeniliklere açık olarak üretimine devam edecek.

Aynes Gıda'nın Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'ye geçmesiyle Tarım Kredi, sektörde önemli bir oyuncu haline geldi. AR-GE kabiliyeti ve kalite yönetimi ile Tarım Kredi Süt, Aynes'in mevcut üretim kapasitesini artırarak, kaliteli ürünleri Tarım Kredi güvencesi ve uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturacak.

Öncelikli görevi, topraktan sofraya ulaşıncaya kadar tarımsal üretimin her aşamasında üreticinin yanında yer almak olan Tarım Kredi Grubu, perakende sektöründe de tüketicinin lehine piyasada yer alacak" 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarım Kredi Kooperatiflerinden ihalesi tamamlanan Aynes Gıda'yı 926 milyon 89 bin TL tahsil edecek

 

 

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