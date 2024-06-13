Tarım Kredi bünyesine bir yenisi eklendi

Düzenleme: Kaynak: AA
Tarım Kredi bünyesine bir yenisi eklendi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Afyonkarahisar'daki Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adına tescil edildiğini duyurdu.

Tarım Kredi tarafından yapılan açıklama kapsamında, grup iştiraklerinden Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı yapmak ve üretici ortaklarının menfaatlerini en üst seviyede korumak için kurulduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamada, şirketin büyüme hedefleri kapsamında, yeni yatırım ve tesis satın alma alternatiflerinin yetkili kurullar gereği yapılan çalışmalar ve bağımsız kuruluşlara hazırlatılan raporlar ışığında tüm detaylarıyla değerlendirildiği aktarıldı.

Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ entegre üretim tesislerinin, cebri icra yoluyla satışının ilanı üzerine şirketin de ihaleye katılma kararı aldığı aktarılan açıklama çerçevesinde, ilgili kurumlara tüm müracaatların eksiksiz yapıldığı ve resmi izinlerin alındığı bilgisi bildirildi.

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