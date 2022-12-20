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Erdoğan’ın ‘ucuz’ dediği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde fiyatlar aldı başını gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ucuz’ dediği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki büyük fiyat artışı ortaya çıktı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 84.39 olmasına rağmen Tarım Kredi’nin marketlerindeki artışın yüzde 263 olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:50
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Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bir yıllık fiyat artışı yüzde 263 oldu

Erdoğan’ın ‘ucuz’ dediği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde fiyatlar aldı başını gidiyor
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın ucuz satış yapıldığını iddia ettiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürünlerin bir yıllık fiyat değişimlerini araştırdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamlarına göre enflasyon yüzde 84.39 buna karşın kooperatif marketlerinde bir yıl içerisinde oluşan fark yüzde 263. Bulut, akaryakıttan elektriğe, gübreden tohuma zamların, iğneden ipliğe temel gıda maddelerine yansıdığını kaydetti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, CHP’li Bulut, “5 bin 500 TL olan asgari ücret fahiş zamlar karşısında eridi. Vatandaşın alım gücü kalmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘fiyatlar gayet uygun’ dediği kooperatif mağazalarında geçen yıl 134.30 TL’ye alınabilen 12 kalem ürün bu yıl 487.50 TL’ye yükseldi. TÜİK’in rakamlarına göre enflasyon yüzde 84.39 ama kooperatif marketlerde bir yıl içerisinde oluşan fark yüzde 263. Zam gelmeyen tek ürün var o da 25 kuruşluk market poşeti” dedi.

Enflasyonun kötü ekonomi yönetiminden kaynaklandığını kaydeden Bulut, şöyle devam etti: “Faiz sebep, enflasyon sonuç safsatası ve ‘düşük TL yüksek kur’ politikası ürünlerin üretim maliyetlerini artırdı. Kirasını, faturalarını ödemekte zorlanan, ay sonunu getiremeyen vatandaş temel gıda ürünlerini bile alamıyor. Marketlerdeki fahiş fiyatların sorumlusu AKP, cambaza bak misali, zincir marketleri hedef göstererek, günah keçisi ilan ederek sorumluluktan kaçıyor.”

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demir kaya
20.12.2022 13:31
beş kuruş vergi ödemiyor diger muaviyetleri bilinmiyor 300 milyon zararda ona buna camur atıyor bende ekonomist olmak istiyorum  
 
Ceyhan
20.12.2022 13:04
Bu ülke akp lilere inandığı muddetce başımıza çook şeyler gelecek  
 
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