Tarım Kredi Kooperatifleri’nde genel müdürken nasıl fabrikatör oldu? Müdür Bey suyundan da koymuş . Herkes not alsın bu yöntemi

Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 3,5 yıl hukuksuz genel müdürlük yapan Fahrettin Poyraz’ın, kurduğu paravan şirket üzerinden bir zeytinyağı fabrikası sahibi olduğu ortaya çıktı.

Milli Gazete'nin haberine göre; konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Poyraz, gübre fiyatlarına yapılan gizli zammı basına verdiği için kadın personelin iş akdinin tazminatsız feshetti.

Ankara kulislerinde Fahrettin Poyraz’ın fabrikasının değerinin yüz milyon olduğu konuşuluyor. Bu iddialarla ilgili hiçbir işlem yapamayan Genel Müdür Hüseyin Aydın’ın gücünün sadece bir personele yetmesi manidar bulundu.

ÇİFTÇİ FAKİRLEŞİRKEN POYRAZ, FABRİKATÖR OLDU

Tarım Kredi Kooperatiflerinde 3,5 yıl hukuksuz bir şekilde genel müdürlük yapan ve geçtiğimiz yıl gece yarısı operasyonla görevden alınan Fahrettin Poyraz’ın yüz milyonluk zeytinyağı fabrikası sahibi olması, çiftçi kuruluşunda yaşanan yolsuzlukların boyutunu gözler önüne serdi. İRİS Akademi, Yusel İnşaat, BESA Eğitim ve Ayvalık Zeytinyağı ve Zeytincilik şirketleri arasındaki kirli ilişki, Tarım Kredi Kooperatiflerinde işlenen büyük yolsuzlukların adresini net bir şekilde ortaya koyuyor.

FAHRETTİN POYRAZ’IN AMİRAL GEMİSİ İRİS AKADEMİ

İris Akademi gayri resmi olarak Fahrettin Poyraz’ın şirketi olmasına rağmen resmiyette Adnan Yüce ve Abdullah Beyberk Uysal’ın üstünde görünüyor. Yusel İnşaat ve BESA Eğitim, Fahrettin Poyraz’ın Tarım Kredi Genel Müdürlüğü döneminde İris Akademi’nin maaşlı çalışanlarına kurduruldu. Yusel İnşaat, Tarım Kredi üzerinden milyonluk işlere imza atarken, BESA Eğitim ise Tarım Kredi Vakfına ait Kızılay GMK Bulvarı üstündeki 7 katlı binayı satın almıştı. Balıkesir Ayvalık’ta 2021 yılında kurulan Ayvalık Zeytinyağı şirketinin yine Yusel İnşaat’ın sahibi görünen Mehmet Uslu tarafından kurulması, Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden yürütülen bütün kirli ilişkiyi gözler önüne sermişti.

İRİS AKADEMİ’NİN ORTAĞI, ZEYTİNYAĞI FABRİKASINA BÜYÜK ORTAK YAPILDI

Fahrettin Poyraz’ın gizli sahibi olduğu İris Akademi’nin ortaklarından Abdullah Beyberk Uysal’ın bu şirketle olan ortaklığı 7 Temmuz 2022’de sonlandırılırken, Uysal 27 Aralık 2022’de Mehmet Uslu’nun üstünde görünen Ayvalık Zeytinyağı şirketinin büyük ortağı yapıldı. Yine aynı tarihte yani 7 Temmuz 2022’de BESA Eğitim şirketi kapatılarak, Mehmet Uslu’nun üstünde görünen Yusel İnşaat ile birleştiriliyor. 22 Ağustos 2022 tarihinde ise Yusel İnşaat bu sefer Ayvalık Zeytinyağı şirketi ile birleştiriliyor.

4 ŞİRKET ARASINDAKİ KİRLİ İLİŞKİ POYRAZ’A ÇIKIYOR!

Fahrettin Poyraz, resmiyette bu dört şirketin hiçbir yerinde bulunmazken, şirketlerin Poyraz’ın gayri resmi sahibi olduğu İris Akademi’nin maaşlı çalışanları tarafından kurulması, birbirleriyle olan ticari ilişkileri, Poyraz’ın genel müdürlükten ayrıldıktan sonra şirketlerin yine benzer isimlere devrinin yapılması, bu dört şirketin de Tarım Kredi Kooperatiflerinde yapılan büyük yolsuzluklarda Fahrettin Poyraz tarafından paravan olarak kullanıldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

GÜBRETAŞ HİSSELERİ ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUNUN ADNAN YÜCE ÜZERİNDEN YAPILDIĞI GÜNDEME GELMİŞTİ

Altın madeni hikâyesinden dolayı 2020 yılında GÜBRETAŞ hissesi 3 liradan 90 liraya çıkarken, Fahrettin Poyraz’ın İris Akademi’nin sahibi görünen Adnan Yüce üzerinden büyük hisse alış satışı yaptığı ve büyük bir servetin sahibi olduğu kaydediliyor. İnsider Trading (İçeriden öğrenilen ticari bilgi) suçunun işlendiğinde dair ciddi iddialar gündeme gelmesine rağmen o dönem Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hiçbir incelemenin yapılmaması manidar bulunmuştu.

POYRAZ’IN EŞİNİN ÜSTÜNDEKİ VİLLA DA TARIM KREDİ’YE KİRAYA VERİLMİŞTİ

Fahrettin Poyraz’ın eşinin üstündeki bir villanın önce Mehmet Uslu’ya kurdurulan Yusel İnşaat’a satılması daha sonra bu villanın Yusel İnşaat tarafından Tarım Kredi Kooperatiflerine kiraya verilmesi, Fahrettin Poyraz’ın paravan şirketler üzerinden yaptığı büyük vurgunu gözler önüne sermişti.

DEVLET DENETLEME KURULU’NUN RAPORLARI KARŞISINDA HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI

Poyraz döneminde gündeme gelen büyük yolsuzluklardan dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri, tarihinde ilk kez Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenirken, yapılan denetlemede tespit edilen büyük yolsuzluklarla ilgili hiçbir işlem yapılmayarak konunun üstünün kapatılması da dikkat çekti. Gelinen noktada, paravan şirketler üzerinden Tarım Kredi Kooperatiflerinin nasıl soyulduğunu gösteren ciddi deliller ortada iken bu yolsuzluklarla ilgili hiçbir işlem yapılmayıp, sadece gübre fiyatlarına yapılan gizli zammı basına verdiği gerekçesiyle bayan bir kooperatif personelinin iş akdinin tazminatsız bir şekilde feshedilmesi, kamu vicdanında derin yaralar açtı.