Tarım Kredi Kooperatifleri’nde tehdit skandalı. “Beni kurtarmazsanız sizi de yakarım”

Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni bir yolsuzluk skandalı ile çalkalanıyor. Teminatsız ürün satımı ile ilgili olarak Sera A.Ş’yi zarara uğratmaktan dolayı 3 düzey yöneticiye dava açıldı.

Eski Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç ‘Beni kurtarmazsanız sizi de yakarım’ deyince yönetim kurulundan sadece İlyas Kılıç’ın yargılanmaması için karar çıkartıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri, son dönemde ciddi bir yolsuzluk skandalı ile gündemde. 2019 yılında, jeotermal suyla sera kurulumu projelerinin başlatılmasıyla dikkat çeken Sera AŞ, şimdi teminatsız ürün satışı ve zarara uğratma iddialarıyla anılıyor.

Eski Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, bu skandala karışan yöneticilerden biri olarak öne çıkarken, şirketin zarara uğratılmasıyla ilgili dava açıldı. Ancak, kısa bir süre sonra, Kılıç'ın yargılanmaması için şirketin yönetim kurulu tarafından bir karar alındı. Bu karar, ardında ciddi bir tehdit iddiasını barındırıyor.

TEMİNATSIZ ÜRÜN SATIŞI

Sera AŞ’nin kurulmasındaki temel hedef, örtü altı üretimi yaygınlaştırarak gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemekti. Ancak proje, beklentilerin aksine ciddi bir zarara yol açtı. Sera AŞ’de çiftçiden alınan ürünler, teminat olmadan belirli şirketlere satıldı.

Üstelik, bu satışların çoğu, bazı üst düzey yöneticilerin yönlendirdiği yandaş şirketlere yapıldı. Bu nedenle 25-30 milyon lira tutarındaki alacak tahsil edilemedi ve konu mahkemeye taşındı.

YARGILANMAYACAK

Haziran ayında açılan davada, dönemin 3 üst düzey yöneticisi, teminatsız ürün satışı nedeniyle suçlanıyordu. Ancak, Temmuz ayında yaşanan bir gelişme dikkat çekti: Sera AŞ’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kılıç, bu davadan muaf tutuldu.

Şirketin yönetim kurulu, Kılıç’ın yargılanmaması yönünde karar aldı. Bu karar, Ağustos ayında yapılan olağanüstü genel kurulda, oy birliğiyle onaylandı. Tarım Kredi Kooperatifleri’ni temsilen katılan yetkililer de bu karara imza attı.

"SİZİ DE YAKARIM"

Tarım Kredi Kooperatifleri içindeki kulislerde, İlyas Kılıç’ın, beraber çalıştığı Genel Müdür Yardımcısı Okan Ateş ile görevden alınan Fahrettin Poyraz’ı “Beni kurtarmazsanız sizi de yakarım” diyerek tehdit ettiği iddiaları dolaşıyor.

Bu tehdit, Kılıç’ın, yargılanmaktan kurtulmak için yaptığı baskı olarak değerlendiriliyor. Kılıç’ın, Tarım Kredi Tedarik ve Üretim AŞ’nin yönetim kurulundan aldığı karar sonucunda, davadan muaf tutulması da bu tehditle bağlantılı olarak yorumlanıyor.

Sera AŞ, 2023 yılında kapatıldıktan sonra, şirketin geçmişteki faaliyetleri daha fazla mercek altına alındı. Tarım Kredi Tedarik ve Üretim AŞ, dönemin yönetim kurulu başkanı ve diğer üst düzey yöneticiler hakkında dava açtı.

Ancak, sadece İlyas Kılıç’a karşı yasal işlem başlatılmaması kararı alınması, büyük bir soru işareti yarattı. Yönetim kurulu, bu kararın şirketin yararına olduğunu iddia etse de, iddialar karşısında birçok kişi bu durumu bir tür yolsuzluk örtbası olarak değerlendirdi.

İlyas Kılıç’ın, Sera AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde, aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Ateş’e bağlı bir pazarlama dairesinde çalışması, bu gelişmeleri daha da ilginç kılıyor.