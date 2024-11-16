Tarım Kredi’nin 600 Milyon lirası gizemli firmaya verildi!

Tarım Kredi Kooperatiflerinde Hüseyin Aydın’ın göreve başlamasıyla birlikte, merkez birliği ve iştiraklerdeki mefruşat ve tefrişat işlerinin Ankara merkezli tek bir firmaya verilmesi tartışmalara yol açtı.

Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Bu firmanın ürünlerinin pahalı olduğu yönünde merkez birliği ve iştiraklerde oluşan tepkiler sonrasında, tüm süreçlerin İnşaat Emlak Daire Başkanlığından alınarak Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Vekili Temel Tayyar Yeşil’e devredilmesi ise soru işaretlerini artırdı.

TEFRİŞAT VE MEFRUŞAT İHALELERİ TEK FİRMAYA VERİLİYOR

İddialara göre, merkez birliğin taşınması sırasında lüks rezidansların tefrişatı ve iştiraklerdeki diğer işlerin tamamı bu firmaya verildi. Şimdiye kadar bu firmaya yaklaşık 600 milyon TL ödeme yapıldığı ifade ediliyor.

TÜM SÜREÇLER İCRA KURULU BAŞKAN VEKİLİNE EMANET

Firma ile ilgili tüm süreçlerin yalnızca Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Vekili Temel Tayyar Yeşil tarafından yürütülmesi, ayrıca İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı’nın bu süreçlerden tamamen dışlanması, tartışmalı firmanın gizemini daha da derinleştirdi.