Tarım sayımı 2026’da açıklanacak

Genel tarım sayımına dair genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

TÜİK yetkililerinden verilen bilgilere göre, genel tarım sayımının kapsamı ve süreci belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK arasında imzalanan protokolle yürütülen sayım, iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada, idari kayıtlarda yer almayan tarım arazileri ve bu arazileri kullanan tarımsal işletmeler Bakanlık tarafından tespit edilip kaydedilecek. Bu süreçle, tarım arazisi ve işletmelerdeki eksiklikler giderilecek ve TÜİK’in yürüteceği ikinci aşamanın çerçevesi çizilecek.

İkinci aşamada, TÜİK tarafından belirlenen tüm tarımsal işletmelere anket uygulanacak. İşletme yapısı, arazi kullanımı, hayvan varlığı, tarımsal ekipmanlar gibi temel veriler tam sayım yöntemiyle, iş gücü, hayvan barınakları ve gübre yönetimi gibi veriler ise örneklem yoluyla toplanıp yayımlanacak.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME TEMEL YÖNTEM OLACAK

Anketin uygulanacağı kitlenin büyüklüğü, ikamet ile tarımsal faaliyet yerlerinin farklılığı ve kırsal nüfustaki azalma, veri toplama yönteminde dikkate alınacak. Çiftçilerin beyanları; idari kayıtlar, nüfus verileri, kadastro bilgileri, arazi tespitleri ve traktör-biçerdöver tescil kayıtlarıyla anlık olarak karşılaştırılacak, böylece doğru veri sağlanacak.

Çiftçiler, randevu sistemiyle sayım bürolarına davet edilerek yüz yüze görüşmeyle veri verecek. İsteyen işletmeler, e-Devlet kimlik doğrulamasıyla anketleri çevrimiçi doldurabilecek. Bazı çiftçilerin verileri ise telefon anketiyle toplanacak.

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“İL VE İLÇE SAYIM KOMİTELERİ” OLUŞTURULACAK

Mevzuat gereği, il ve ilçelerde mülki amirlerin liderliğinde “İl ve İlçe Sayım Komiteleri” kurulacak. Sayım süreci, bu komitelerce koordine edilecek. Ülke genelinde 51 ilin merkez ilçeleri ve tüm ilçelerde toplam 973 sayım bürosu açılacak. Çiftçiler, randevuyla bu bürolara çağrılacak.

Sayım bürolarında, bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olan yaklaşık 3 bin 800 kişi görev yapacak. Telefon operatörleri ve TÜİK’in merkez ile taşra teşkilatındaki teknik personelle birlikte toplam 5 binden fazla kişi sayımda yer alacak.

TEMEL VERİ SETİ HAZIRLANACAK

Tam sayım veri toplama sürecinin 1 Temmuz’da başlayıp 31 Aralık’ta tamamlanması hedefleniyor. Örneklem bölümü 2026’da devam ederken, temel sonuçların aynı yılın ikinci yarısında yayımlanması planlanıyor.

2025 Genel Tarım Sayımı, Bakanlık bünyesindeki entegrasyon çalışmaları ve diğer politikalar için gerekli temel veri setini oluşturacak. Bu çerçeve, TÜİK’in yıllık ve dönemsel saha çalışmalarını destekleyecek. Böylece, ilçe düzeyinde tahmine dayalı istatistikler geliştirilecek, yeni veriler üretilecek ve mevcut durumun detaylı analizi için mikro düzeyde güncel yapısal veriler sağlanacak.

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