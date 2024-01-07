Tarım sektörü banka borçları yüzünden alarm veriyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünü neredeyse tümüyle kamu bankalarının kredilendirdiğini belirtti. Gürer, Kamu bankalarının yüzde 82,4 oranında artan tarım kredileri 482,4 milyar liraya kadar çıkarken, özel bankalar ise sektöre 86,6 milyar lira kredi kullandığını vurguladı.

“İTHALAT İHRACATTAN DAHA YÜKSEK”

Türkiye’nin gıda ve canlı hayvan ithalatının 2023’de ihracatından daha yüksek oranda artığına dikkat çeken Gürer, Gıda ve canlı hayvan ithalatının yüzde 14,5 oranında artarak 14,5 milyar dolara yükseldiği Ocak-Kasım 2023 döneminde, ihracat ise yüzde 6,5 oranında artarak 23 milyar dolar olduğunu belirtti. Gürer ayrıca, Türkiye’nin bu alandaki ithalatının en büyük kalemini 5 milyar dolarla hububat ürünleri, 2,5 milyar dolarla meyve ve sebzeler, 2,4 milyar dolarını hayvanlar için gıda maddeleri, 1,5 milyar dolarını kahve, çay, kakao ve baharat, 1,1 milyar dolarını ise canlı hayvanlar oluşturduğuna vurgu yaptı.