Tarım sezonuna ayçiçeği ekimiyle başladılar

Silivri Belediyesi, 2025 tarım sezonuna, bin 500 dönüm alanda yapılacak ayçiçeği ekimiyle başladı. Hasatla birlikte elde edilecek ürünler, sosyal destek projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Silivri Belediyesi, 2025 yılı tarım sezonu kapsamında belediyeye ait tarlalarda toplam bin 500 dönümlük alanda ayçiçeği ekimi için toprak hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl da hem tarımsal üretimi desteklemeyi hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Silivri Belediyesi, hasatla birlikte elde edilecek ürünleri, ayçiçek yağına dönüştürerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak.

"BEN BU TOPRAKLARIN BEREKETİNİ BİLİYORUM"

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Ben bu toprakların bereketini biliyorum. Çiftçimizi, emeğiyle geçinen vatandaşlarımızı desteklemek zorunda olduğumuzu da biliyorum" dedi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşların her zaman yanında olacaklarını belirten Balcıoğlu, "Toprağımıza sahip çıkmamız gerektiğini biliyorum. Silivri Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" diye konuştu.