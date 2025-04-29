Tarım ve hayvancılık devi iflas etti. Türkiye'de iflasların ardı arkası kesilmiyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde 2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, finansal sorunlara yenik düştü. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.

İlan gov.tr'deki bilgilere göre, 16 Nisan 2025 tarihli duruşmada, mahkeme, İcra İflas Kanunu’nun 287. maddesi gereğince şirketin geçici ve kesin mühlet kararlarını kaldırdı. Aynı gün iflas kararıyla, Ereğli İcra Müdürlüğü’nde 2025/2 İflas sayılı dosya üzerinden iflas masası oluşturuldu. Şirketin geçici konkordato komiseri Ertan Nebi Önal’ın görevi de sona erdi.

Ereğli Bereket Tarım, tarım ve hayvancılık sektöründe canlı hayvan alım-satımı, kaba yem temini, kimyasal ve organik gübre satışı gibi geniş bir yelpazede hizmet veriyordu. Çiftçilere fide, domates, mısır, ayçiçeği ve pancar alımı gibi konularda destek olan şirket, müşteri odaklı yaklaşımıyla tanınıyordu. Ancak, artan borç yükü ve ekonomik zorluklar, şirketi iflasa sürükledi.

Bölge çiftçileri, şirketin iflasıyla birlikte ürün alımı ve pancar kotası gibi konularda belirsizlik yaşıyor. Yerel kaynaklar, iflasın tarım sektöründe domino etkisi yaratabileceğini belirtiyor. Ereğli Bereket Tarım’ın kapanması, Konya’daki tarım ekosisteminde önemli bir boşluk bırakabilir. Yetkililer, çiftçilerin mağduriyetini önlemek için çözüm arayışında.