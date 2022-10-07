Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kayseri'de

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Bakan Kirişci, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, Vali Çiçek ile yapılan görüşmenin ardından AKP İl Başkanlığına geçti.

Kirişçi, burada AKP İl Başkanı Çopuroğlu ve partililer tarafından karşılandı.

Kirişci'nin ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti. (AA)