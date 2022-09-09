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709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:23
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:24
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: 709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
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Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "709 milyon 78 bin 736 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, TMO alım prim desteği kapsamında 614 milyon 724 bin 153 lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 25 milyon 192 bin 665 lira, Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 3 milyon 586 bin 159 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 1 milyon 305 bin 568 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 54 milyon 126 bin 358 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 7 milyon 192 bin 686 lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyon 951 bin 147 lira ödeme yapılacak.

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