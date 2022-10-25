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Pancar söküm avansı bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:06
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından duyurdu. 452 milyon liralık pancar söküm avansı bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Pancar söküm avansı bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kirişci, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

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