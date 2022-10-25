Pancar söküm avansı bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.
Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kirişci, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
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