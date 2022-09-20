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Bakan Kirişçi'den tarım ürünleri ihracatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 08:14
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarım ürünleri ihracatı açıklaması

Bakan Kirişçi'den tarım ürünleri ihracatı açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Bir dizi incelemerde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ağrı Tarım Park’ının açılışının ardından ülkenin ve bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak olan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Törenini gerçekleştirdi. Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmasında bölgenin terörden arındırılmasının ardından yatırımların arttığına dikkat çekti.

“YILIN İL 8 AYINDA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI…”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temel atma töreninde yaptığı konuşmasında, savunma sanayisindeki başarı kadar tarım alanında da iftihar edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Kent tarımı dediğimiz kavram tam da bu Sera OSB ile buluşuyor. Sera OSB tarzı uygulamaların yaygınlaşması ve insanların doğdukları yerde doğdukları yerde istihdamı ve üretimi gerçekleştirmesidir.

Yılın ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatımız 21,5 milyar dolar. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya nerden nereye diye. İşte bu kutlu yolculuk buradaki üretimde de devam edecek. Şu an İHA ve SİHA konusunda dünyanın 5 ülkesinden birisiyiz ya onunla ne kadar iftihar ediyor isek tarımda da savunma sanayimizdeki başarımız kadar iftihar etmemiz lazım. Allah bütün üreticilerimizden razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin.” ifadelerine yer verdi.

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