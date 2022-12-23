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Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:12
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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı. Çiftçilerin hesaplarına bugün yatıyor

Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı.
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Bakanlığın Twitter hesabından "Sen üret yeter" etiketiyle paylaşılan açıklamada, söz konusu ödemelerin 46 milyon 549 bin 550 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 lirasının biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 3 milyon 121 bin 215 lirasının hububat, baklagil, dane mısır desteği, 389 bin 593 lirasının balon balığı avcılığı desteği, 11 milyon 228 bin lirasının sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lirasının patates siğili desteği, 574 bin 300 lirasının da toprak analizi desteği olarak ödeneceği kaydedildi.

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