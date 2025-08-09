Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı! Kuraklığa karşı su seferberliği başlattı

Türkiye, iklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklık riski karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düğmeye basmasıyla ülke genelinde kapsamlı bir su yönetimi seferberliği başlattı. Bakanlık, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, kaçak kuyuların kapatılması ve havza bazlı yönetim modelinin uygulanması gibi adımları eş zamanlı olarak devreye aldı.

SU VERİMLİLİĞİNDE YENİ DÖNEM

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bilgilendirmesine göre, 2023 yılında yürürlüğe giren Su Verimliliği Yönetmeliği ile kamu ve özel sektörde su kullanımını disipline eden önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması ve su ayak izi hesaplamalarıyla hem tarımda hem şehirlerde suyun daha verimli kullanılması sağlanacak. Yönetmelik, yerel ve teknik çözümlerle sektörler arasında dengeli su dağılımını hedefliyor.

ACİL PLAN

Kuraklık riski yüksek olan İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarımsal üretim ve içme suyu temini için acil eylem planları hazırlandı. Eğirdir, Sapanca ve Beyşehir gibi stratejik göllerin seviyeleri kritik düzeye indiğinde kontrollü kullanım ve kısıtlamalar devreye girecek. Böylece hem tarımsal üretim hem de içme suyu güvenliği korunacak.

KAÇAK KUYULAR KAPATILIYOR

Kaçak kuyular kapatılıyor, yağmur suyu hasadı ve arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı gibi alternatif projeler destekleniyor.

TARIMA MODERN SULAMA DESTEĞİ

Kuraklığı azaltmak amacıyla modern sulama sistemleri yaygınlaştırılıyor. Bu sayede daha az suyla daha yüksek verim alınması hedefleniyor. Bakanlık, çiftçilere hem teknik hem de maddi destek sağlıyor.

YEREL YÖNETİMLER SORUMLU

Belediyeler, Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında altyapı projelerini hızlandırmak, halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek ve alternatif kaynakları kullanıma açmakla yükümlü.

Havza bazlı yönetim

Kuraklıkla mücadelede havza bazlı su yönetimi modeli uygulanıyor. Bu sistem, su kaynaklarının doğal döngüsünü koruyarak tüm havzayı bir bütün olarak ele alıyor ve en verimli kullanımını sağlıyor.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı, "Su hayattır, verimli kullanmak geleceğimizdir" mesajıyla tüm vatandaşları da su seferberliğine katılmaya davet ediyor.