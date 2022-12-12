Modern sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce, 2007 yılından beri bireysel tarla içi modern sulama sistemleri, hibe yoluyla teşvik ediliyor. Bakanlık, mal alım tutarı 1 milyon TL'ye kadar yatırımlarda yüzde 50 oranında hibe desteği sağlıyor. Bu kapsamda; tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemlerine, hibe desteği sağlanıyor. Türkiye genelinde 2007 yılından günümüze kadar 47 bin 264 proje, hibe kapsamına alınırken; 4 milyon 703 bin 211 dekar alanın modern sulama sistemleri ile sulanması sağlandı. Bu projeler için günümüz rakamları ile toplam 2 milyar 13 milyon 486 bin 439 TL hibe desteği vatandaşlara ödendi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 15 Mart 2022 tarihi itibarıyla ülke genelinde proje kabul işlemlerine başlandı. Bugüne kadar 773 bin 953 dekar alanda 8 bin 704 proje için başvuru yapıldı. 2022 yılı için talep edilen 622 milyon 368 bin 226 TL'lik ödeneğin 300 milyon TL'si tahsis edildi. Böylece 395 bin 229 dekar alanda, 4 bin 733 projeye 238 milyon 950 bin 565 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.

BAKAN KİRİŞCİ: MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünya konjonktürünü de dikkate alarak, su konusunu milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi. Sulama yönetimi alanında yapılacak çalışmaların, Türkiye'nin geleceğini de planlamak anlamına geldiğine işaret eden Kirişci, suyu her alanda tasarruflu kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kirişci, sulama suyunda tasarrufu sağlamak ve birim sudan daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerini yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, "Şu an yüzde 32 olan borulu şebeke sisteminin, yeni projeler ve eski sulama sistemlerinin modernizasyonu ile yüzde 45-50 civarına ulaşmasını öngörmekteyiz. Sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları ile giderilemeyecek boyuttaki ihtiyaçlarını 'Yenileme Projesi' kapsamında değerlendirmekteyiz. Yenileme projesi kapsamında bugüne kadar 37 bin hektar alanda kapalı sisteme dönüşümü sağlanmıştır. 1,3 milyon hektar alanda ise çalışmalar devam etmektedir. Klasik kanal ve kanalet sisteme sahip bu alanların borulu şebekeye çevrilmesi halinde ortalama su tüketimlerine göre damlama ve yağmurlama sulama yöntemiyle 5,8 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacaktır. Bu da sulamada kullanılan suyumuzun yüzde 13'üne karşılık gelmektedir" dedi.

Sınırlı su kaynaklarının bütün sektörlerde çevre ile uyumlu şekilde etkin kullanılmasının önemine dikkat çeken Kirişci, çiftçilerin tasarruflu ve modern sulama sistemlerine geçmesini sağlamak için teşvikler verdiklerini kaydetti.