YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı İl Tarım ve Orman Müdürleri Koordinasyon Toplantısı Başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Ankara'da düzenlenen toplantıda 81 ilin tarım il müdürleri de katıldı.

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLERİ ANKARA'DA TOPLANDI!

İl Tarım ve Orman Müdürleri Koordinasyon Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, toplantıda tarım sigortalarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı ve 81 tarım il müdürünün katılımlarıyla gerçekleşti.

İl müdürlerinin taleplerinin dinlendiği toplantıda sahadan gelen görüş ve öneriler paylaşıldı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, toplantının ikinci gününde sunum yaptı.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ni paylaşan Engürülü, sistemin yıllar içinde elde ettiği gelişim hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Engürülü, TARSİM'in başarısının gelecekte de artarak devam edebilmesi ve üretici memnuniyetinin artırılabilmesi için paydaşların önemli rol üstlendiğini belirtti.

Engürülü Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatları tarafından yürütülen çalışmaların TARSİM açısından çok önemli olduğunu belirterek teşekkür etti. Tarım sigortaları hakkında gündeme taşınan başlıklar toplantıda ele alındı.