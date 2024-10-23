Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı. İzmir köftesinden ve kıymalı pideden bakın neler çıktı neler

Tarım ve Orman Bakanlığı,"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden vatandaşların sağlığı ile oynayan taklit veya tağşiş gıdalar listesini yeniledi.

Sağlığı tehdit eden gıdalar listesine bugün 5 firma girdi. O firmaların kullandığı etler at ve eşek eti olduğu ortaya çıktı. Bakanlık o firmaların adını tek tek ifşa etti. Hepsi tek tırnaklı olarak tabir edilen at ve eşek etini pide harcından İzmir köfteye, parça ette kıymaya kadar bir çok üründe kullanmış.

Vatandaşlar tarafından merak edilen 'Tek tırnaklı eti' at, eşek ve katır gibi hayvanların etleri olduğunu gösterir.

Vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirilen iki il! Bakanlık işletmeleri tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yeni "Gıdada taklik ve tahşiş listesine 11 firma girdi. O firmaların, zeytinyağına toğum yağı karıştırdıkları, kıymaya tek tırnakla hayvanların etlerini karıştırdıkları ve kanatlı hayvan eti karıştırdıkları görüldü. Bunun yanında, kaşar peynirini düşük kaliteli yağ koydukları görüldü. İşte o liste.