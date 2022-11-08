Kanserojenli baharat iddialarına dair Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama. Flaş...Flaş...

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur’a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye’ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır.

Ancak, söz konusu Haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir.

İZİN VERİLMEYEN RENKLENDİRİCİ TESPİT EDİLMİŞTİR

Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında aralıksız yürütmektedir.

2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır."