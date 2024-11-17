Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini tanıtmaya devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini tanıtmaya devam ediyor

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini tanıtıyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini tanıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, ekipler üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme sağlıyor. Bu hafta Aydın'ın 14 ilçesi ve 42 mahallesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler detaylı olarak anlatıldı. Yetkililer, yeni modelin üreticilere daha etkin ve verimli bir destek sağlamayı amaçladığını ifade ederken, çiftçilerin yerel ve global ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmesi için gerekli tüm bilgilendirmelerin süreceğini belirtti.

Bu kapsamda üreticiler, tarımsal planlama ve destekleme konularında daha fazla bilgiye ulaşarak, bilinçli bir şekilde üretim süreçlerine katkı sağlayacak.

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